Europese Commissie stelt onderzoek in naar Franse steun Ryanair

De toezichthouder bekijkt of sprake van illegale staatssteun is na een klacht over afspraken die de Ierse prijsvechter en een Franse overheidsvereniging voor toerisme en economie sinds acht jaar hebben.

"Concurrentie in het luchtvervoer is van fundamenteel belang voor consumenten, groei en banen", aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

"We gaan onderzoeken of regionale en lokale autoriteiten in Frankrijk Ryanair ten onrechte economisch voordeel hebben gegund waarvan andere Europese vliegmaatschappijen mogelijk de dupe zijn."

Ryanair heeft forse bedragen gekregen voor het promoten van de Zuid-Franse regio Montpellier op zijn website. Brussel vermoedt dat de afspraken onrechtmatig zijn, maar wil nog niet op de uitkomst van het onderzoek vooruitlopen.

Het vliegveld in Montpellier bediende vorig jaar bijna twee miljoen passagiers.