'Britse chemiegroep overweegt miljardeninvestering in Rotterdam'

Het Financieele Dagblad (FD) meldt woensdag dat Ineos tussen Antwerpen en Rotterdam gaat kiezen.

In Antwerpen in het concern al aanwezig. In eerste instantie wilde het concern alleen bestaande locaties uitbreiden, maar er zouden synergievoordelen zijn door het geld in één plek te investeren. In de komende twaalf maanden wordt de beslissing genomen.

Het bouwen van de fabriek zou ongeveer vier tot vijf jaar duren en enkele duizenden banen creëren. Eenmaal operationeel zou de fabriek voor vierhonderd tot vijfhonderd banen zorgen.