Ierse Ryanair-piloten gaan actievoeren

De piloten zijn het onder meer oneens met de manier waarop hun werkgever piloten over de andere Europese bases verdeelt. Ze sluiten werkonderbrekingen niet uit, maar wanneer en waar die dan zijn is nog onduidelijk.

Ierland is overigens niet het enige land waar personeel van Ryanair zich roert. In Duitsland stemmen de piloten binnenkort over mogelijke stakingen in een dispuut over salarissen en arbeidsvoorwaarden.

Ryanair erkende vorig jaar voor het eerst in zijn 32-jarig bestaan vakbonden. Daarmee wist het luchtvaartbedrijf in december een geplande staking van Ierse piloten af te wenden.