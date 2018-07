HEMA koopt HEMA-winkels op treinstations

Het gaat om negen winkels, meldt HEMA dinsdag. Hiermee komt het totale aantal Nederlandse winkels van HEMA op 284. De driehonderd medewerkers gaan met een vergelijkbaar arbeidsvoorwaardenpakket over naar HEMA.

Tico Schneider, directeur van HEMA Nederland, zegt in een persbericht dat de locaties veel verkeer opleveren en interessant zijn vanwege de hoge omzet per vierkante meter.

"Mensen kopen in de winkels en halen er online bestelde producten af. We hebben vorig jaar onze kleine winkels in Nederland en België ingericht volgens het internationale winkelconcept en dit gaan we ook in de negen nieuwe winkels doen."

Sinds 2007 waren de winkels in handen van NS Stations, maar de NS wil zich concentreren op de treinen. Een reeks winkelketens wordt van de hand gedaan, maar de formules Kiosk, Stationshuiskamer, Railcatering, AH to go en Julia's blijven in handen van de NS.