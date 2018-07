Recordoverslag Zeeuwse havens in eerste half jaar

De petrochemische sector ging er sterk op vooruit. De containeroverslag zat eveneens flink in de lift, maar deze vorm van overslag is in het grensoverschrijdende havengebied in omvang nog relatief beperkt.

Voor de zeevaart bedroeg de overslag in totaal om 35,8 miljoen ton, bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. Ook de overslag via binnenvaart liet een fikse groei zien: een stijging van bijna 9 procent tot ruim 30 miljoen ton.

Naar verwachting is er in de tweede helft van dit jaar wederom een toename, maar de groei zal dan waarschijnlijk niet meer zo groot zijn. Dat komt doordat het in de tweede helft van 2017, waarmee wordt vergeleken, een stuk beter ging.

North Sea Port bestaat overigens pas sinds 1 januari dit jaar. Het havenbedrijf is ontstaan door de fusie van het Nederlandse Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent.