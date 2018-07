Amerikaanse overheid wil China Mobile weren

Het bureau adviseert toezichthouder FCC om die reden om het gebruik van applicaties van China Mobile te verbieden voor communicatie van en naar de VS. Het NTIA stelt dat er "intensief contact" met China Mobile is geweest, maar dat het Chinese bedrijf "geen antwoord" kan geven op vragen over de veiligheid.

Het orgaan maakt deel uit van het Amerikaanse ministerie van Handel en adviseert president Donald Trump rechtstreeks.

In een reactie tegenover persbureau Reuters zegt de Chinese overheid dat de Verenigde Staten "op moeten houden met het uitoefenen van onredelijke druk op Chinese bedrijven".

Het dreigement tegen China Mobile is de nieuwste stap in het handelsconflict tussen de VS en China. Eerder dreigde de Amerikaanse regering met sancties tegen smartphonemaker ZTE, maar daar stak Trump uiteindelijk een stokje voor.