'Topman AccorHotels heeft steun als kandidaat-voorzitter Air France-KLM'

Dat schrijft het Franse La Lettre A op basis van bronnen. Bazin is de huidige topman van hotelketen AccorHotels en zou de steun van Chinese aandeelhouders van Accor hebben.

De berichtgeving is enigszins saillant, aangezien Accor interesse zou hebben in een belang in de luchtvaartcombinatie. Daarbij gaat het naar verluidt om het belang van 14 procent dat in handen van de Franse staat is. Het Franse bedrijf zou naar partners voor die investering zoeken.

Momenteel is Anne-Marie Couderc niet-uitvoerend voorzitter van het bestuur van Air France-KLM, niet te verwarren met de positie van uitvoerend voorzitter van het bestuur.

Voor de positie van de hoogste baas is het luchtvaartconcern op zoek naar een vervanger voor Jean-Marc Janaillac, die zijn lot aan een stemming onder het personeel had verbonden.