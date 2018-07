Handelsminister VS: 'Te vroeg om over uitstappen WTO te praten'

Minister Wilbur Ross zegt dit in een gesprek met de Amerikaanse tv-zender CNBC. "De WTO weet dat er hervormingen nodig zijn", aldus Ross.

"Ik denk dat er echt een behoefte is aan het updaten en synchroniseren van activiteiten en we zullen zien waar dat toe leidt. Maar ik denk dat het een beetje te prematuur is om te praten over het simpelweg terugtrekken (uit de WTO, red)."

De Amerikaanse president Donald Trump is in het verleden heel kritisch op de WTO geweest. En afgelopen week meldde Axios dat de zakenman de VS zou willen terugtrekken uit de organisatie.

De Amerikaanse president zou hiervoor eigenlijk toestemming nodig hebben van het Amerikaanse Congres, maar volgens Axios werkt Trump aan een wet waarmee hij geen instemming nodig zou hebben.

Ook over het dreigement van Trump om extra belastingen te heffen op auto's uit het buitenland, zegt Ross dat het te vroeg is om te zeggen of de president dat echt gaat doen.