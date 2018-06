CNV: Landelijke staking streekvervoer maandag verder buiten de spits

"We zien helaas nog geen beweging bij de werkgevers. Dat betekent dat veel bussen volgende week ook weer stil blijven staan", zegt actieleider Jeroen Warnaar van de vakbond.

De bussen zullen alleen 's ochtends tussen 6.00 en 10.00 uur en 's middags tussen 15.00 en 19.00 uur rijden. "Met deze mildere actievorm kunnen de buschauffeurs de staking toch doorzetten, zonder dat zij de reizigers al te veel duperen", aldus Warnaar.

CNV-chauffeurs zijn formeel niet door de bond opgeroepen om in het weekeinde het werk neer te leggen; dat wordt aan de individuele leden overgelaten.

Wat de chauffeurs die bij de FNV zijn aangesloten gaan doen, was vrijdagmiddag nog niet duidelijk. Wat de werkgevers ervan vinden wel: "Het publiek wordt hier helemaal gek van", zegt voorzitter Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). "Wij begrijpen hier niets van. Het is nu echt volstrekt onduidelijk waar de reiziger aan toe is."

Deze week werd er ook al drie dagen gestaakt, van woensdag tot en met vrijdag. De komende week zullen er in ieder geval tot en met woensdag acties gehouden worden. Het streekvervoer heeft de afgelopen dagen volgens CNV op de meeste plekken van het land grotendeels stilgelegen. Volgens de vakbonden heeft 80 tot 85 procent van de chauffeurs het werk neergelegd.

Loonsverhoging

De vakbonden willen een loonsverhoging van 3,5 procent afdwingen. Bovendien moet er volgens de bonden naar de werkdruk en de pauzes tijdens de diensten van chauffeurs gekeken worden. Het gaat in totaal om twaalfduizend werknemers.

De werkgevers zouden CNV dreigen de chauffeurs die aan de staking meedoen geen salaris te geven, ook niet voor de uren dat ze wel aan het werk zijn.

De acties in het streekvervoer lopen al sinds het begin van dit jaar. Op 4 januari legden de chauffeurs voor het eerst het werk neer. Ook op 30 april en 1 mei werd er in het hele land gestaakt, daarna volgden estafetteacties op steeds andere plaatsen in het land.