'Trump dreigt uit Wereldhandelsorganisatie te stappen'

Dat schrijft de Amerikaanse nieuwswebsite Axios vrijdag op basis van bronnen binnen het Witte Huis.

Overigens kan Trump niet op eigen houtje besluiten uit de WTO te stappen. Hij kan het wel aankondigen, maar voor een daadwerkelijk vertrek moet het Congres een wetswijziging doorvoeren.

''Hij heeft wel honderd keer gedreigd uit de WTO te stappen'', zei een van de bronnen die het onderwerp zelf met Trump heeft besproken.

De Amerikaanse president zou zijn adviseurs meermalen hebben verteld dat de VS ''altijd genaaid wordt'' door de WTO. Volgens Trump is het handelsorgaan door de rest van de wereld ontworpen om de Verenigde Staten dwars te zitten.

Trumps adviseurs zouden Trump proberen uit te leggen dat de VS succesvoller is bij de WTO dan andere landen. Daar lijkt de president, die zich tijdens zijn campagne al laatdunkend uitliet over de WTO, zich echter niet door overtuigen.

Overdrijving

Minister van Financiën Steve Mnuchin weersprak het bericht van Axios tegenover Fox News. Dat Trump uit de WTO zou willen stappen, noemt hij een overdrijving. ''De president is duidelijk geweest dat hij zorgen heeft over de WTO en hij denkt dat er aspecten zijn die oneerlijk zijn.'' Volgens Mnuchin is de regering Trump echter gericht op vrije handel en het afbreken van barrières.

EU

EU-leiders bekrachtigden ondertussen de hogere importtarieven op een reeks Amerikaanse producten in reactie op de heffingen die de regering-Trump heeft ingesteld op staal en aluminium.

De EU vindt de heffingen van de bondgenoot niet te rechtvaardigen en heeft een bezwaarprocedure bij Wereldhandelsorganisatie WTO aangespannen. Escalatie dreigt, aangezien Trump dreigt met hogere invoertarieven voor Europese auto’s en auto-onderdelen. Als dat gebeurt, zal de EU naar verwachting weer terugslaan.

Handelsgesprekken

De gesprekken tussen Brussel en Washington liggen momenteel stil. Er wordt wel overlegd of en wanneer Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker naar de VS reist om met de president te praten over de verstoorde handelsrelatie.

Het op WTO-regels gebaseerde internationale handelssysteem moet behouden blijven en worden versterkt, aldus de leiders. Zij gaven de Europese Commissie de opdracht voorstellen uit te werken om het functioneren van (het toezicht van) de WTO te verbeteren.