Europese inflatie naar hoogste niveau in twee jaar

Dit meldt statistiekbureau Eurostat vrijdag in voorlopige cijfers. In mei bedroeg het cijfer nog 1,9 procent. Energieprijzen stegen het hardst met 8 procent, vergeleken met 6,1 procent in mei. Het prijsniveau in de dienstensector steeg met 1,3 procent. In mei was dit nog 1,6 procent.

De kerninflatie daalde juist van 1,1 procent in mei naar 1 procent in juni. In de kerninflatie worden volatiele prijzen in de energie- en voedselsector buiten beschouwing gelaten. Ook prijzen voor alcohol en tabak worden niet meegenomen.

Het inflatiecijfer is vooral van belang voor de Europese Centrale Bank (ECB). Het omvangrijke beleid van de ECB heeft als doel een inflatie van net geen 2 procent op de middellange termijn. Als de inflatie zich rond dit punt blijft bewegen zal de ECB het beleid verder afbouwen.