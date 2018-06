Deurwaarder GGN schrapt honderd banen

Het personeel is vorige week door de directie geïnformeerd over de reorganisatie, bevestigt een woordvoerster. Het deurwaarderskantoor is in financiële problemen gekomen doordat er minder geld binnenkomt.

GGN komt in juli met cijfers over het tweede kwartaal dat bijna afgelopen is. Bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal kondigde het bedrijf al moeilijke tijden aan.

GGN zet zwaar in op ''sociaal incasseren" en bemiddeling en probeert zo veel mogelijk een kostbare gang naar de rechter te voorkomen.

Negatieve publiciteit

De digitale uitspraken door het bedrijf e-Court die in plaats daarvan worden gebruikt, met name bij zaken in opdracht van verzekeraars, kregen begin dit jaar echter veel negatieve publiciteit. Dat heeft GGN veel zaken gekost. Ook moesten veel dossiers alsnog naar de rechtbank.

De kosten van uitspraken door e-Court zijn lager dan bij een gewone rechter. Een rechtbank moet het vonnis nog wel officieel goedkeuren. Na onderzoek van Nieuwsuur en Investico ontstond ophef over het gebrek aan transparantie bij uitspraken van het bedrijf. De rechtbank van Overijssel stopte daarop vooralsnog met het bekrachtigen van uitspraken.