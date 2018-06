Voorzitter centrale bank Letland beschuldigd van aannemen steekpenningen

Dat meldt de aanklager in Letland donderdag. Er werd de afgelopen vier maanden een onderzoek naar Rimsevics uitgevoerd.

Volgens het Letland ministerie van Justitie nam hij steekpenningen van minstens 100.000 euro aan. Als hij hiervoor wordt veroordeeld, kan hij een gevangenisstraf tot elf jaar krijgen. Rimsevics ontkent de aantijgingen.

De zaak naar Rimsevics kwam op hetzelfde moment als een onderzoek naar de Letse bank ABLV, de op twee na grootste bank van het Baltische land. ABLV werd opgedoekt na beschuldigingen van de Amerikaanse autoriteiten van witwaspraktijken en het schenden van sancties tegen Noord-Korea.

Rimsevics is sinds 2001 gouverneur van de Letse centrale bank en is ook lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank. Sinds de start van het onderzoek is hij door de Letse autoriteiten geschorst als centralebankpresident en is hij ook niet meer bij de ECB betrokken geweest. Zolang hij niet veroordeeld is, kan hij niet worden afgezet als gouverneur van de centrale bank.