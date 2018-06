Amerikaanse havens vrezen gevolgen handelsoorlog

Zo gaat 15 procent van de goederen die door de haven van Los Angeles komen door de nu voorgestelde importtarieven geraakt worden, schrijft The Wall Street Journal (WSJ) donderdag. Los Angeles heeft de grootste containerhaven van de Verenigde Staten.

Vorig jaar importeerden en exporteerden Chinese partijen ongeveer 145 miljard dollar aan goederen via de haven. Dat is meer dan helft van de totale doorvoer van 284 miljard dollar. Volgens topman Gene Seroka zal ongeveer 59 procent van de Chinese handel door de nieuwe Amerikaanse en Chinese tarieven geraakt worden.

"We drukken nog niet de paniekknop in, maar we houden het nauwgezet in de gaten", aldus Seroka tegen de zakenkrant.

Volgens economen zullen de importtarieven ook gevoeld worden in sectoren die niet onderdeel van de handelsoorlog zijn. "Het is een wereldwijde productieketen", zegt Paul Bingham, econoom bij Economic Development Research Group, tegen WSJ. "Het gaat niet alleen om handel in afgewerkte producten, maar ook om tarieven op componenten en materialen."

Bingham voorspelt dat allerlei sectoren deze extra belastingen gaan voelen.