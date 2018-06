Hotelketen Apollo krijgt nieuwe eigenaar

De dertien hotels van de groep gaan over, maar wellnessresort Thermae 2000 in Valkenburg niet. Financiële bijzonderheden van de overname zijn niet bekendgemaakt.

Alle huidige medewerkers krijgen een plaats in de nieuwe organisatie, met uitzondering van de directieleden. De overgang moet uiterlijk op 1 september zijn afgerond.

Het in 2005 opgerichte European Hotel Management is onder meer eigenaar van het vijfsterrenhotel Crowne Plaza in Den Haag en Ramada Apollo Amsterdam Centre. Het bedrijf heeft ook horecagelegenheden in bezit, zoals Floor 17 in Amsterdam, de Bierfabriek in Almere en de Harbour Clubs in Amsterdam-Zuid en Vinkeveen.

Het beursgenoteerde Fattal bezit ruim 170 hotels in zeventien landen in Europa en Israël. De groep is al in Nederland actief met het Leonardo-hotel in Amsterdam, dat volgend jaar een tweede vestiging krijgt.