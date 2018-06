Verlies HEMA ruim gehalveerd in eerste kwartaal 2018

In het eerste kwartaal van vorig jaar kwam het verlies van de keten nog uit op 12,4 miljoen euro, zo maakt HEMA donderdag bekend.

De netto omzet van het concern steeg met 2,8 procent tot 291,4 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan een toename van de online omzet met 25 procent en de opening van nieuwe winkels.

HEMA bracht 7,4 procent meer kleding aan de man, terwijl de verkoop van huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorgingsproducten een plus van 2,5 procent liet zien. De omzet uit voeding daalde daarentegen met bijna 2 procent.

De internationale omzet van het concern steeg ook verder in het eerste kwartaal. HEMA breidde het internationale netwerk uit met zeven winkels, waaronder drie in Duitsland, twee in Oostenrijk, één in Spanje en één in het Verenigd Koninkrijk. De komende tijd zet de winkelketen sterk in op groei in Duitsland. Na de zomer openen bovendien de eerste winkels in het Midden-Oosten hun deuren.

"We blijven vasthouden aan onze groeistrategie", zegt topman Tjeerd Jegen. "Zo gaan we door met investeren in onze internationale expansie. Met name in Duitsland willen we de komende jaren flink groeien, omdat onze nieuwe generatie winkels goede resultaten laten zien."

Eigenaar Lion Capital heeft HEMA in de etalage gezet. Daarover is nog geen nieuws te melden, aldus het concern. In juni bleek de overname van de HEMA voor de derde keer afgeketst te zijn, nadat de Belgische investeerder Core Equity zich terugtrok.