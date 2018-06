Noorse overheid verkoopt belang in luchtvaartmaatschappij SAS

De 37,8 miljoen aandelen zijn verkocht aan Noorse en buitenlandse investeerders. Volgens de Noorse minister van Industrie was dit het juiste moment om het belang tegen een goede prijs van de hand te doen.

De Zweedse overheid is ook bezig haar belang in SAS geheel af te bouwen. De Deense overheid is nu een van de grootste aandeelhouders van het bedrijf.

Op de beurs in Stockholm is SAS woensdag in de ochtendhandel meer dan 4 procent aan waarde verloren.