Zo'n 85 procent van bussen rijdt volgens vakbond niet vanwege staking

VWOV had zelf nog geen cijfers van het aantal bussen dat niet is uitgereden. De werkgeversorganisatie verwacht dat die later op de dag komen.

Het stakingsbeeld is volgens Verhoef (FNV Streekvervoer) hetzelfde als de voorgaande keren. De busmaatschappijen zetten uitzendkrachten en medewerkers die wel willen rijden in op de doorgaans drukke lijnen, zegt ze.

De staking is volgens de onderhandelaar succesvol te noemen. ''Je wilt natuurlijk niet staken om zoveel mogelijk mensen te raken. Maar je merkt dat veel mensen meedoen en dat zegt wel iets over het belang van de staking."

Een woordvoerder van CNV Vakmensen heeft nog geen compleet beeld van de staking. ''De eerste indruk is dat op veel plekken veel bussen aan de kant zijn gebleven. Hier en daar rijden wel bussen."

Stakingsacties

Aan de stakingsacties doen Connexxion, Arriva, Qbuzz, Keolis, EBS en HERMES mee. Ook regionale treinlijnen in Limburg en rond Amersfoort, Zwolle en Arnhem rijden niet.

Het stadsvervoer in Amsterdam (GVB) en het stadsvervoer in Den Haag (HTM) vallen niet onder de actie. In Rotterdam rijdt een deel van de bussen niet. De trams rijden wel.

Werkwillige chauffeurs

Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) is in Utrecht een zeer groot aantal werkwillige chauffeurs van U-OV uitgereden volgens de zomerdienstregeling. ''Bij QBuzz in Groningen worden met tien lijnen de scholen, universiteiten en ziekenhuizen bediend. Bij Connexxion zijn in alle regio's bussen uitgereden naar meerdere bestemmingen", aldus de werkgeversorganisatie.

Ook EBS, dat actief is in de regio Waterland, startte de ochtend op meerdere lijnen en bij Arriva rijdt eveneens een aantal bussen, zegt de VWOV. ''Elke vervoerder informeert zelf zijn reizigers wat er rijdt."

Schoolverzuim

De landelijke staking is geen legitieme reden voor leerlingen om lessen te missen. Dat stelt de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad. ''De staking is ruim van tevoren bekendgemaakt waardoor het niet geldt als overmacht. Het voldoet niet aan de voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim'', aldus de raad.

Toch ziet de organisatie wel dat de staking op verschillende plekken in het land kunnen leiden tot problemen voor leerlingen die met het openbaar vervoer naar school gaan. ''De VO-raad adviseert scholen hun leerlingen op de hoogte te brengen dat ze op school verwacht worden ondanks de staking.''

'Onbepaalde tijd'

Hoelang reizigers last hebben van de staking, is nog onduidelijk. Vakbond CNV zegt tot en met vrijdag te staken en daarna te bekijken of verdere acties nodig zijn. FNV kondigt echter een staking voor ''onbepaalde tijd" aan, die tot en met zondag kan duren.

Chauffeurs en machinisten van regionale vervoersbedrijven voeren al langer actie voor andere arbeidsvoorwaarden. Dit doen zij onder andere met een estafette van regionale stakingen. De werknemers eisen onder meer een hoger loon, maatregelen voor het verlagen van de werkdruk en extra pauzes.

