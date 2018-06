Faillissement Men At Work is definitief

Baart is ook aangesteld als curator van Men At Work. In die hoedanigheid onderzoekt hij of een doorstart mogelijk is voor de kledingwinkel.

Het faillissement heeft betrekking op de winkels in Nederland van Men At Work, die circa 425 personeelsleden tellen. De Belgische winkels van Men At Work vallen onder een andere bv.

Eerder in juni werd al bekend dat de Nederlandse kledingwinkelketen financieel in de problemen zit. Om die reden werden er kostenbesparingen doorgevoerd, zoals het ontslag van een onbekend aantal medewerkers. Ook werd de samenwerking met enkele merken beëindigd en hielden verschillende vestigingen een opheffingsuitverkoop.

De winkelketen werd in 2007 voor het eerst door oprichter Marcel van Gelderen doorverkocht. Hij kocht de keten echter terug toen het slecht ging met de zaken.

Daarna was Men At Work tot 2017 eigendom van Varova Fashion, waarna Van Gelderen de keten in het tweede kwartaal opnieuw na tegenvallende resultaten terugkocht.

Men At Work heeft in Nederland 27 winkels en drie vestigingen in België. De Belgische filialen vallen buiten de houdstermaatschappij.