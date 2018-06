Medewerkers kinderopvang gaan akkoord met loonsverhoging van 5 procent

De vakbond en de werkgevers kwamen eerder al tot een akkoord.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018. Per 1 juli volgt een eerste loonstap van 2,25 procent. Ook krijgen medewerkers volgende maand een eenmalige uitkering van 185 euro op basis van een fulltime dienstverband. Verder zijn afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en krijgt personeel meer zekerheid over roosters.

Met uitzondering van fulltimers, moeten medewerkers nu één extra dag beschikbaar zijn. Dit is volgens de FNV een forse verbetering, aangezien veel werknemers een onzeker aantal werkuren draaien. Zij moesten wel bijna de volledige week beschikbaar zijn. Dit gold ook voor medewerkers met een klein contract.

