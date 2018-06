Rijksambtenaren krijgen komende anderhalf jaar 7 procent meer loon

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en de bonden zijn dit overeengekomen voor de nieuwe cao bij het Rijk.

Ollongren noemt het een mooi resultaat: ''Meer dan de gemiddelde loonontwikkeling in de markt. Zo profiteren ook rijksambtenaren mee van de economische groei.''

Behalve de loonsverhoging krijgen werknemers meer invloed op hun roosters en komen er keuzemogelijkheden wanneer vakantiegeld en eindejaarsuitkering worden uitbetaald.

De nieuwe cao, die loopt van 1 januari dit jaar tot 1 juli 2020, geldt voor alle 120.000 rijksambtenaren. Per 1 juli gaan de salarissen voor rijksambtenaren met 3 procent omhoog, op 1 juli 2019 met 2 procent en per 1 januari 2020 weer met 2 procent. Ook is er in januari 2019 een eenmalige uitkering van 450 euro bruto.

De onderhandelingen die in december begonnen, verliepen moeizaam en werden onderbroken door meerdere acties.

De vakbonden eisten een loonbod van Ollongren. Nadat de bewindsvrouw met een bod was gekomen, besloten de bonden het overleg te hervatten. De minister stelde voor de loonsverhoging van 7 procent te verspreiden over drie jaar in plaats van anderhalf.