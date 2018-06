Landelijke staking streekvervoer vanaf woensdag gaat door

"Dat betekent dat we onze leden bij de vervoersbedrijven oproepen om vanaf woensdagochtend het werk voor 72 uur neer te leggen. Helaas, we hadden het graag anders gezien", zegt onderhandelaar Jean-Marie Severijns van CNV Vakmensen.

De staking zou eerst al op maandag beginnen, maar die actie werd door de bonden twee dagen uitgesteld om de bemiddelaars meer tijd te geven om tot een oplossing te komen.

"We hebben nu een terugkoppeling gekregen van de bemiddelaars. De uitkomst is een koude douche. Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. De werkgevers weten van geen wijken; er blijkt geen enkele verbetering mogelijk. Dat betekent dat we vanaf woensdag volop in actie gaan."

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent en maatregelen om de werkdruk te verminderen. Ook zouden chauffeurs iedere 2,5 uur een (plas)pauze moeten kunnen nemen.

Werkgeversorganisatie VWOV zegde eerder toe de plaspauzes mogelijk te maken, maar daarmee was er nog geen akkoord.