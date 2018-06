Toezichthouder: Banken moeten haast maken met voorbereidingen Brexit

Dit verklaarde de Europese Bankenautoriteit (EBA) maandag.

Andrea Enria, voorzitter van EBA zegt in een persbericht dat bedrijven er niet van moeten uitgaan dat ze op dezelfde voet door kunnen gaan zoals ze nu doen. Zo zal er meer personeel nodig zijn na maart 2019 om eventuele risico’s aan te pakken.

Ook moeten ze niet rekenen op hulp van overheden of een akkoord op het laatste moment. De Europese Unie is op hoofdlijnen al akkoord met het Verenigd Koninkrijk over een transitiedeal voor de periode van maart 2019 tot eind 2020. Maar volgens EBA moeten banken ook voorbereid zijn op een vertrek zonder een geratificeerde overeenkomst.

Vooral grote Britse banken vragen licenties aan of zetten een locatie op in de EU om ook na een Brexit diensten te kunnen leveren voor Europese klanten. Maar ook Britse onderdelen van Europese banken hebben toestemming nodig om na het vertrek in het VK handel te kunnen drijven.

Het EBA neemt zelf ook maatregelen. De bankentoezichthouder verhuist van Londen naar Parijs door de Brexit.