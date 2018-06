'Duidelijke regels geschenkenregister zijn noodzakelijk'

De regels moeten strenger en duidelijker worden, staat in een tweede rapport van de anticorruptiegroep van de Raad van Europa. De groep vindt dat Nederland "zeer beperkte vorderingen" maakt om corruptie van parlementsleden, rechters en aanklagers in Nederland te voorkomen.

Deze Group of States against Corruption (GRECO) onderzoekt of leden van de Raad van Europa zich aan anticorruptieregels houden. De groep had in 2016 zeven aanbevelingen voor Nederland, waarvan er slechts twee volledig zijn opgevolgd.

Een van de aanbevelingen waar niets mee is gedaan, gaat over duidelijke regels rondom het geschenkenregister. De Tweede Kamer houdt een register bij waarin Kamerleden geschenken van minstens 50 euro registreren, "uiterlijk één week na ontvangst.”

Geen consequenties

Het probleem is volgens GRECO dat niemand controleert of de leden eerlijk en volledig zijn in hun opgave. Bovendien zijn er geen consequenties als Kamerleden giften niet of deels registreren. De Tweede Kamer heeft daar ook geen plannen voor.

In het rapport verwijst de GRECO naar de schenking van een appartement aan D66-leider Alexander Pechtold in 2017. Volgens de GRECO bewijst dit voorbeeld de noodzaak van duidelijke regels.

Pechtold vindt het feit dat hij een appartement in Scheveningen heeft gekregen van een Canadese oud-diplomaat een privékwestie.

Verder wil GRECO dat Nederland verbiedt dat Kamerleden ook rechter kunnen zijn en vice versa. Op dit moment is dat niet bij wet verboden in Nederland. De groep is wel tevreden over het vermelden van nevenactiviteiten van parlementariërs en het integriteitsbeleid van het Openbaar Ministerie.