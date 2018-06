OPEC-landen akkoord over productieverhoging

De verhoging gaat per juli in. Naar verwachting zal de daadwerkelijke verhoging minder fors zijn, omdat sommige landen niet in staat zijn om de productie op te voeren.

Officieus leider van de OPEC Saudi-Arabië en Rusland drongen aan op de productieverhoging. Rusland is geen lid, maar trekt wel samen op met de olieproducerende landen.

In de praktijk zal de verhoging in de richting van 600.000 vaten uitkomen. De beoogde vermindering van het olieoverschot is volgens hen bereikt en de olieprijzen zijn ook weer wat hoger.

Iran

Iran zag eerder geen reden tussentijds te tornen aan het productieplafond dat nog tot het einde van dit jaar was vastgelegd. Het land ging vrijdag evengoed overstag, nadat het eerder nog was weggelopen uit overleg tussen de lidstaten.

In aanloop naar de officiële bijeenkomst van de OPEC in Wenen op vrijdag vond al de hele week vooroverleg plaats tussen vertegenwoordigers van lidstaten.

Trump

Saudi-Arabië staat onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump om de productie op te schroeven. De Verenigde Staten zijn geen lid van de OPEC, maar profiteerden wel van de door de productiebeperking opgekrikte olieprijzen door zelf meer olie op te pompen.

Trump is er in aanloop naar de verkiezingen voor het Congres in eigen land echter veel aan gelegen om de brandstofprijzen aan de pomp omlaag te krijgen. Op Twitter riep hij de OPEC op om de productie ''substantieel'' te verhogen om zo de olieprijzen laag te houden.

Vergadering

Zaterdag vindt nog een vergadering plaats tussen de OPEC en niet-leden, waaronder Rusland. Dat moet de productiedeal geratificeerd worden.

De volgende vergadering van het oliekartel over de productie zal op 3 december plaatsvinden.