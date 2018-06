Statiegeldbedrijf Envipco naar Amsterdamse beurs

Het bedrijf heeft al twintig jaar een notering in Brussel, maar zet ook de stap naar het Damrak om de zichtbaarheid van de onderneming en de aandelen te vergroten.

Envipco sorteert voor op de hernieuwde roep om statiegeld op bijvoorbeeld blikjes en kleine flessen die in meerdere Europese landen te horen is.

Het bedrijf is de op een na grootste speler op de Amerikaanse markt en is in Europa al actief op de Zweedse markt. Envipco wil elders in Europa ook fors groeien.

Envipco geeft geen nieuwe aandelen uit. De notering in Amsterdam gaat woensdag in. Het aandeel blijft voorlopig ook genoteerd in Brussel, maar Envipco evalueert de opties voor deze notering.