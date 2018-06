Coalitie: Toezicht op Belastingdienst moet scherper

Dat blijkt donderdag tijdens een debat over de Belastingdienst in de Tweede Kamer.

De coalitiepartijen willen vooral betrokken worden als het gaat over werving van personeel, aansturing van de organisatie en ICT-systemen. De coalitie wil voortaan in ieder geval drie keer per jaar worden geïnformeerd over de voortgang van de hervormingen op de terreinen.

De auditdienst rijk (ADR), een onafhankelijke onderzoeksdienst van de overheid, moet de voortgang gaan toetsen.

De Belastingdienst kampt al jaren met de nasleep van een mislukte reorganisatie waarbij te weinig goed geschoold personeel gevonden kon worden.

Ook vormt de ICT voor veel kopzorgen bij de fiscus. Zo kon het verouderde systeem van de schenk- en erfbelasting niet op tijd worden vervangen waardoor de inning van 450 miljoen euro moest worden opgeschort. Vanwege dezelfde problemen werd de extra heffing op vuile diesels een jaar uitgesteld.

Groot project

De Kamer werd in het verleden vaker in een laat stadium geïnformeerd over de problemen door het kabinet. Het was daarom een lang gekoesterde wens van het parlement om de informatiestructuur de vernieuwen.

De manier waarop dat nu door de vier coalitiepartijen wordt geregeld, gaat voor de oppositie alleen niet ver genoeg. De partijen willen van de Belastingdienst een groot project maken, het kabinet moet de Kamer in dat geval met uitgebreide rapportages op de hoogte houden.

Maar de coalitie vreest in dat geval dat er te veel informatie richting Kamer gaat. "De Belastingdienst is het grootste onderdeel van de overheid. Er werken meer dan 25.000 mensen", zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Oppositiepartijen rekenen het met name Omtzigt aan dat hij niet instemt met hun voorstel. De CDA'er stond in zijn oppositietijd altijd vooraan als het ging om informatievoorziening van het kabinet over de Belastingdienst.

Omtzigt ziet dat anders. Hij wees erop dat hij enkel van de reorganisatie een groot project wilde maken, niet van de gehele Belastingdienst. "Dan krijg je te veel informatie."

Daarom moet de focus wat hem en zijn coalitiecollega’s betreft liggen op de drie voorgestelde onderwerpen: werving van personeel, aansturing van de organisatie en de ICT-systemen.