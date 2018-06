Landelijke staking streekvervoer uitgesteld tot woensdag

Vakbond CNV wil de bemiddelaars meer tijd te geven om tot een oplossing te komen. De staking zal dan 72 uur duren, tenzij eerder een akkoord over een cao wordt bereikt.

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke 2,5 uur een (plas)pauze. Werkgeversorganisatie VWOV zegde eerder toe de plaspauzes mogelijk te maken, maar daarmee was er nog geen akkoord.

Hanane Chikhi van CNV Vakmensen zegt: "We gaan voor een goede cao voor 12.000 werknemers in het openbaar vervoer. Met goede afspraken over het aanpakken van de werkdruk en een loonsverhoging. Die eis blijft staan, dat weten de bemiddelaars ook."

Zij zegt CNV zich "heel goed realiseert" dat een staking in het openbaar vervoer grote gevolgen heeft voor de reizigers. "Als we dat met elkaar kunnen voorkomen, dan tekenen we daarvoor. Maar daar hebben we toch echt de medewerking van de werkgevers voor nodig."

Paula Verhoef, eerste onderhandelaar FNV Streekvervoer: "Dankzij de forse stakingsdruk bewegen werkgevers nu. We willen afspraken die keihard en zwart op wit in de cao staan en die dus niet ontdoken kunnen worden. Blijkt het van werkgevers niet meer dan een trucje om tijd te rekken, dan gaan op woensdag alsnog alle lijnen plat."

Personeel in het streekvervoer voert al maanden actie. Op 30 april en 1 mei werd er ook al landelijk gestaakt. Daarna werd het een 'estafettestaking', wat betekent dat de acties steeds in een andere regio plaatsvonden.