Achmea begint online verzekering in Canada

Canada is het tweede land buiten Europa waar Achmea zijn diensten aanbiedt. Het bedrijf is ook al actief in Australië.

De financiële dienstverlener gaat in Canada werken met het IT-platform van InShared, dat in Nederland bekend is als volledig digitale schadeverzekeraar. Later dit jaar kunnen de Canadezen een auto- of woonverzekering afsluiten bij Onlia.

De Canadese markt is aantrekkelijk voor Achmea, vertelt voorzitter van de Raad van Bestuur Willem van Duin. De verzekeraar wil zich meer richten op online en directe distributie en daar is volgens Achmea vraag naar in Canada.

Pieter Louter is de nieuwe CEO van Achmea Canada. Hij werkt sinds 2012 voor het bedrijf.