Europese tegenmaatregelen op Amerikaanse export gaan vrijdag in

De Europese Commissie heeft wetgeving aangenomen waarmee de sancties worden ingevoerd.

Het gaat om een grote groep producten ter waarde van 2,8 miljard euro. Op de lijst, die al eerder naar buiten was gekomen, staan onder meer spijkerbroeken, bourbon-whiskey en motoren.

Cecilia Malmström, de eurocommissaris voor Handel, stelt dat de Amerikaanse invoertarieven niet onbeantwoord konden blijven: "We hadden liever niet in deze positie gezeten. Maar, de eenzijdige en onrechtvaardige beslissing van de VS om staal- en aluminiumtarieven op te leggen aan de EU betekent dat we geen andere keus hebben."

Handel weer in balans

De Europese Unie zegt met de maatregelen de handel tussen de VS en de EU weer in balans te brengen. De Europese staal- en aluminiumexport die door de Amerikaanse sancties wordt getroffen heeft een waarde van 6,4 miljard euro.

De Europese invoerbelasting op Amerikaanse producten komt neer op 2,6 miljard euro. De resterende 3,6 miljard zal later worden gecorrigeerd. Dat kan over drie jaar zijn, of eerder als de Wereldhandelsorganisatie eerder akkoord gaat.

Meer heffingen

President Trump is nog niet klaar, hij heeft aangekondigd later dit jaar ook de importheffingen voor Europese auto's en auto-onderdelen te verhogen, waarmee het handelsconflict echt zou escaleren. Dat zou gaan om 50 tot 60 miljard euro, waarbij ook Nederland stevig wordt geraakt. ''In iedere Duitse auto zit een Nederlands onderdeel'', zegt een EU-diplomaat. ''Dit ga je echt merken.''

Landen als Canada, Mexico, Japan en China zijn ook getroffen door de Amerikaanse importtarieven van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium en hebben net als de EU tegenheffingen ingesteld.