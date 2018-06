Nederlander Bram Schot krijgt de leiding bij Audi

Geruchten over de benoeming van de Nederlander deden maandag al de ronde. Schot zit sinds vorig najaar in het bestuur van het luxemerk en houdt zich bezig met verkoop en marketing.

Hij kwam in 2011 in dienst van Volkswagen, het moederbedrijf van Audi. Schot begon zijn loopbaan bij ABN AMRO en stapte vervolgens over naar Daimler waar hij diverse functies bij onder meer Mercedes-Benz bekleedde.

Stadler wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels. Hij werd gearresteerd uit vrees dat hij met bewijsmateriaal kan knoeien of getuigen kan beïnvloeden.

Duidelijkheid

Tot nader order is Stadler vrijgesteld van zijn verplichtingen bij Audi en moederbedrijf Volkswagen. De wisseling aan de top geldt tot het moment dat meer duidelijk is over de feiten die hebben geleid tot de arrestatie van Stadler, benadrukt de automaker.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt overigens niet alleen de rol van Stadler in het dieselschandaal. Ook een andere Audi-bestuurder, die niet bij naam wordt genoemd, staat op de radar van de autoriteiten.

Een voormalige ontwikkelaar van Porsche, die zich eerder ook bezighield met de ontwikkeling van motoren van Audi, zit in München al in hechtenis.