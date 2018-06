Nederland lijkt naast Europese Tesla-fabriek te grijpen

Het zou volgens Musk logisch zijn als de fabriek dan in de buurt van de Franse grens en ook nabij de Benelux-landen verrijst. Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto's en accu's bouwen en is op zoek naar een geschikte locatie.

De Nederlandse regering beloofde eerder zich sterk te maken om Tesla over te halen de megafabriek in Nederland neer te zetten. Een aantal regio's en steden voerden ook openlijk campagne voor de nieuwe gigafabriek van Tesla.

Twee billboards

Met name de drie noordelijke provincies deden hard hun best. De Groningse gedeputeerde Patrick Brouns liet zelfs twee billboards plaatsen in de Verenigde Staten, vlak bij het Tesla-hoofdkantoor. Met daarop de boodschap: "Got five million solar panels? Let's do business! Call us."

Brouns heeft ook via Twitter kennisgenomen van het standpunt van Musk. Hij tekent daarbij aan dat het nog niet om een definitief besluit gaat.

''Bovendien hebben wij Tesla benaderd als onderdeel van een bredere campagne om ook bedrijven in andere bedrijfstakken naar het noorden te halen. Tesla kwam daarbij als eerste aan bod, omdat het een groot bekend bedrijf is. Maar we gaan gewoon door met deze campagne.''

Ook Lelystad deed een gooi naar de supervestiging. Tesla heeft in Tilburg al wel een afbouwfabriek en een servicewerkplaats. Ook Frankrijk hengelde, zoals het er nu naar uitziet, vergeefs naar de nieuwe Tesla-fabriek.