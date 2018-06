Personeel streekvervoer legt vanaf maandag het werk neer

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke 2,5 uur een (plas)pauze. Werkgeversorganisatie VWOV zegde eerder toe de plaspauzes mogelijk te maken, maar daarmee was de angel nog niet uit het conflict.

Volgens de bond is de verharding van de acties het gevolg van ''onwil'' bij de werkgevers. Cao-onderhandelingen zijn vastgelopen.

Nog maar enkele dagen geleden zijn twee bemiddelaars aangesteld om de impasse te doorbreken. ''Zij krijgen dus in ieder geval deze week de tijd om met name de werkgevers te bewegen om concrete en goede afspraken te maken over werkdruk en loon'', aldus FNV.

Personeel in het streekvervoer voert al maanden actie. Op 30 april en 1 mei werd er ook al landelijk gestaakt. Daarna werd het een 'estafettestaking', wat betekent dat de acties steeds in een andere regio plaatsvonden.

De werkgevers zijn verbaasd over de aankondiging van de staking. ''Er zijn bemiddelaars aan het werk. We zijn oprecht verrast en beraden ons op vervolgstappen'', aldus een woordvoerder.

