Beurzen flink omlaag na nieuwe dreigementen in handelsoorlog

De Shanghai Composite Index eindigde uiteindelijk 3,8 procent in de min, maar stond tijdens de handel even 5 procent lager.

De Chinese aandelenindex staat nu op het laagste punt in bijna twee jaar. Een index van Chinese technologie-aandelen daalde maar liefst 6,7 procent, het meest sinds februari 2016. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 3,1 procent en stond op het laagste punt sinds april.

Europese aandelenbeurzen volgen de bewegingen in Azië. De AEX-index opende 1,4 procent in de min. De Dax-index in Duitsland verloor 1,5 procent, terwijl de FTSE-100 in Londen ruim 1 procent daalde.

Importheffingen

De verliezen ontstonden nadat de Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd heffingen in te stellen op Chinese goederen met een importwaarde van 200 miljard dollar. Hierna dreigde Peking ook met nieuwe importbelastingen op Amerikaanse producten.

Een analist zegt tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat financiële markten vooral het risico op een grote handelsoorlog niet zien zitten. Hij is vooral benieuwd naar hoe Amerikaanse beurzen gaan openen om 15.30 uur Nederlandse tijd.

Liquiditeit

Ondertussen leende de Chinese centrale bank, de People’s Bank of China (PBOC), onverwacht een bedrag van 200 miljard yuan (31 miljard dollar) aan financiële instellingen. De bank liet onlangs ook al het renteniveau ongemoeid, terwijl de Amerikaanse centrale bank de rente verhoogde. Meestal volgt de PBOC de bewegingen in de VS.

De maatregel van de centrale bank moet eventuele gevolgen van de handelsoorlog voor de financiële sector tegengaan. Analisten zien in de maatregel ook een poging om de binnenlandse vraag te stimuleren.