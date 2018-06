Unilever wil af van influencers die volgers kopen

Dat meldt het bedrijf maandag. Unilever stelt dat het aandeel van het marketingbudget dat wordt uitgegeven aan influencers snel groeit, vanwege de "diepe en directe verbinding" die ze met hun publiek hebben.

Tegelijkertijd moet de gehele industrie volgens het bedrijf waken voor "slechte praktijken" zoals nepvolgers, bots en fraude, omdat deze het vertrouwen aantasten. Zo'n 40 procent van de online influencers heeft nepvolgers, vertelt de directeur marketing Keith Weed aan persbureau Reuters.

"We moeten nu in actie komen om het vertrouwen te herstellen, voordat het voor altijd verloren is", aldus Weed.

Unilever wil daarom samen gaan werken met platformen om uitingen op echtheid te controleren. Het zou op dit moment nog niet gemakkelijk zijn voor marketeers om te onderscheiden of interacties op sociale media wel of niet echt zijn.

Drie geboden

Unilever stelt drie transparantie-geboden op. Niet alleen influencers, maar ook merken en platformen moeten aan strenge regels voldoen.

Volgers kopen is voor merken en influencers uit den boze. Voor platformen geldt dat ze actief beleid moeten voeren om vertrouwen te wekken. "We geven prioriteit aan partners die hun mate van transparantie vergroten, en die slechte praktijken helpen uit te bannen."

"Er zijn veel geweldige influencers, maar een paar rotte appels verpesten het voor de rest", aldus Weed. "Het gevaar is dat iedereen aan die reputatie ten onder gaat wanneer het vertrouwen eenmaal is geschaad."

Maatregelen

Het levensmiddelenconcern gaf in 2017 7,7 miljard euro uit aan marketing, waarmee het een van de grootste adverteerders ter wereld is.

In februari maakte Unilever al bekend dat het maatregelen wil nemen om vertrouwen in het "digitale ecosysteem" te vergroten. Weed beloofde toen al niet samen te werken met platformen die haat verspreiden, en zich in te zetten voor een "positieve impact" op de samenleving.