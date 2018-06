Groeiverwachtingen Britse economie laagste sinds 2009

Dat meldt de British Chambers of Commerce (BCC) maandag. Naast de economische groei in 2018, wordt ook de groei van het bruto binnenlands product (bbp) voor 2019 naar beneden bijgesteld. BCC verwacht dat de economie groeit met 1,4 procent, eerder was dat 1,5 procent.

Het bbp is het totale bedrag aan goederen en diensten die in een land werden geproduceerd door de binnen- en buitenlandse ondernemingen die in het land gevestigd zijn.

Volgens het instituut is de lagere groeiverwachting te verklaren door lagere consumentenbestedingen, afnemende bedrijfsinvesteringen en teruglopende inkomsten uit handel. Verwacht wordt dat de groei van de consumentenbestedingen afneemt naar 1 procent. De bedrijfsinvesteringen nemen af door de onzekerheid die gepaard gaat met het Britse uittreden uit de Europese Unie.

Eind mei werd al bekend dat de groei van de Britse economie in het eerste kwartaal van 2018 slechts 0,1 procent bedroeg, het traagste groeitempo in de laatste vijf jaar.

Handelsoorlog

"Een rommelig vertrek uit de EU zal waarschijnlijk een extra negatief effect hebben op de Britse bbp-groei", vertelt hoofdeconoom Suren Thiru bij de publicatie van de cijfers.

"Daarbij zal een escalerende handelsoorlog de economische verwachtingen nog verder beïnvloeden, omdat het een negatief effect kan hebben op de export en bedrijfsinvesteringen", sluit Thiru af.