Le Maire: 'Akkoord over hervorming eurozone binnen handbereik'

Dat twittert Le Maire na een laatste vergadering met zijn Duitse tegenhanger Olaf Scholz in Hamburg.

De minister schrijft dat een akkoord "binnen handbereik" is. Volgens persbureau Belga voegde hij daaraan toe dat een akkoord op het hoogste niveau aanstaande dinsdag mogelijk is. Dan zitten de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron een Frans-Duitse raad voor.

Een bron zegt tegen persbureau Belga: "Er blijven twee of drie belangrijke punten over waar nog geen oplossing voor bestaat, maar ze zijn goed afgebakend en beperkt. Nu is het aan de staatshoofden om te kijken of die laatste stap dinsdag gezet kan worden."

Versterking

De Franse president kondigde in december aan dat hij de Europese Unie wil versterken. Hij wilde eigenlijk in maart al met een presentatie komen, maar die werd uitgesteld omdat Duitsland nog geen helder standpunt had ingenomen over punten als de hoogte van het EU-budget en noodfonds ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme).

Hoe de hervormingen eruitzien, is nog niet zeker, maar het is wel duidelijk dat Frankrijk en Duitsland meer Europese samenwerking willen. Macron pleit voor één minister van Financiën voor de hele eurozone, een gezamenlijke grenspolitie en asielbeleid. Verder willen Frankrijk en Duitsland de EU weerbaarder tegen economische crises maken.

Dit gaat de EU-landen geld kosten. Belga meldt dat Duitsland het budget tot tientallen miljarden euro's wil beperken, terwijl Macron van honderden miljarden spreekt.