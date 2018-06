Bundesbank verlaagt groeiverwachting Duitse economie

In haar eerdere halfjaarlijkse raming in december ging de centrale bank nog uit van een groei van 2,5 procent. Vooral de export en de investeringen nemen in een iets lager tempo toe.

De groei van de werkgelegenheid wordt verder geremd door een gebrek aan gekwalificeerde vakmensen. Er is met het groeitempo nog steeds wel sprake van hoogconjunctuur.

Bankpresident Jens Weidmann zegt in een toelichting op de cijfers dat de onzekerheden in de wereldeconomie sinds de laatste raming groter zijn geworden. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump laten zich vooral in de export voelen.

Voor de komende twee jaar is de instelling in Frankfurt juist iets optimistischer geworden. Voor 2019 is de prognose bijgesteld van 1,7 naar 1,9 procent en voor het jaar erna van 1,5 naar 1,6 procent.