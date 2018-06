Jumbo richt dochteronderneming op in België

De Nederlandse supermarktgroep heeft maandag in Antwerpen de bvba Jumbo België opgericht, meldt de Belgische krant De Tijd. Het gaat om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De supermarktketen kondigde in november aan op termijn winkels te openen in België. Volgens financieel directeur Ton van Veen openen de eerste Belgische Jumbo's pas na 2018.

In maart zette Jumbo een vacature voor een "ervaren vastgoed-acquisitieur België" online. Die persoon moet het concern helpen geschikte winkellocaties in België te selecteren.

Albert Heijn

Jumbo volgt Albert Heijn, dat in 2011 al de Belgische markt betrad. Sinds het samengaan van moederbedrijf Ahold met de Belgische keten Delhaize is de mogelijkheid om de formules samen te voegen op tafel gekomen. Dat voedt de speculaties dat een andere Nederlandse keten in het gat zal springen dat Albert Heijn achterlaat.

Jumbo is een veelgenoemde kandidaat. In winkels vlak bij de grens biedt de keten al langer producten aan die populair zijn in België.