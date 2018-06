Ludo Bijvoet aangewezen als nieuwe directeur Blokker

Bijvoet volgt Casper Meijer op, die eind april liet weten op te stappen als directeur van de winkelketen en topman van de holding. Hij lag met de raad van commissarissen en de aandeelhouders in de clinch over de snelheid van de veranderingen bij het winkelconcern en de onderliggende financiële resultaten.

Blokker-concern ondergaat sinds vorig jaar grote strategiewijzigingen. Het bedrijf richt zich volledig op Blokker en verkocht andere winkels als Xenos en Intertoys. Dat betekende dat honderden winkels moesten sluiten en bijna tweeduizend banen werden geschrapt.

Het winkelbedrijf heeft te maken met forse concurrentie van webwinkels en de opkomst van budgetketens als Action. Door zich volledig te richten op slechts één winkelformule, Blokker, denkt het bedrijf beter en sneller te kunnen inspelen op de veranderde wensen van consumenten.

Vertrouwen

Blokker laat in een verklaring weten dat Bijvoet het vertrouwen heeft van de aandeelhouders, de familie Blokker. Hij moet in zijn nieuwe functie de verkopen opkrikken en de winstmarges verbeteren.

''Ludo Bijvoet is een ervaren retailer en was betrokken bij de uitvoering van de strategie die Blokker Holding in mei 2017 heeft ingezet", zegt president-commissaris en waarnemend topman van de holding Michiel Witteveen.

Vakbond CNV hoopt dat er met de aanstelling van een nieuwe directie rust in de tent ontstaat. Er worden volgens vakbondsbestuurder Martijn den Heijer nu in elk geval keuzes gemaakt.

''Dat maakt het ook voor de medewerkers eenvoudiger om die richting te volgen en zich daarvoor in te spannen. Want de betrokkenheid is nog altijd erg groot.”