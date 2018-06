Huurprijzen in Londen voor het eerst sinds 2010 gedaald

Dit blijkt woensdag uit gegevens van het Britse statistiekbureau ONS. In heel het Verenigd Koninkrijk zijn de huurprijzen juist gestegen met 1 procent vergeleken met mei 2017. Vergeleken met april dit jaar waren de huurprijzen onveranderd.

De cijfers zijn onderdeel van een bericht over de inflatie in het Verenigd Koninkrijk. Die kwam in mei uit op 2,4 procent, iets minder dan economen hadden verwacht. Vooral prijzen in de energiemarkt zijn gestegen in het afgelopen jaar, maar videospelletjes stegen juist minder in prijs dan verwacht.

Eerder meldde de financieel dienstverlener Landbay al dat de huurprijzen in Londen daalden, maar het is voor het eerst dat dit ook terug te zien is in de cijfers van het officiële statistiekbureau.

In de afgelopen zes jaar zijn de huren in de Britse hoofdstad met bijna 26 procent gestegen. De maandelijkse huur ligt nu gemiddeld op 1.500 pond (1.700 euro). Een appartement met twee slaapkamers kost in de stad gemiddeld 650 pond per maand (738 euro).