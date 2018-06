Franse overheid wil voor 15 miljard aan staatsbelangen verkopen

De opbrengst van de verkopen zal worden aangewend voor het aflossen van staatsschuld en het opbouwen van het Franse staatsinvesteringsfonds.

Over de timing van de privatisering wordt later besloten, afhankelijk van de marktomstandigheden, aldus de Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire in een interview met de krant Les Echos. Volgens hem stelt de verkoop de overheid in staat om in de toekomst te investeren.

De Franse staat is ook een belangrijke aandeelhouder van Air France-KLM met een belang van circa 14 procent. Parijs heeft meerdere malen aangegeven niet van plan te zijn om zijn belang in het luchtvaartconcern van de hand te doen.