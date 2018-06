Roompot neemt negentig strandhuisjes over van Landal

Het beheer en de verhuur van de huisjes is ondergebracht in een vennootschap waarvan Roompot met directe ingang de grootste aandeelhouder is.

De vrijstaande, direct op het strand gelegen huisjes met een oppervlakte van 45 vierkante meter zijn particulier bezit en blijven dat ook. De woningen met twee slaapkamers en uitzicht op zee vallen vanaf januari 2021 volledig onder de Roompot-vlag. Het beheer van de woningen is reeds overgenomen door Roompot.

Met de overname wordt Roompot naar eigen zeggen de grootste strandhuizenspecialist van Nederland, met meer dan vijfhonderd bedden met uitzicht op zee. Roompot had in Kamperland, Nieuwvliet en Kijkduin al in totaal 130 strandhuisjes.