Directeur WTO: 'De wereldeconomie is in gevaar'

Dat zei hij woensdag in een interview met Duitse zakenkrant Handelsblatt.

De directeur spreekt jaarlijks bondskanselier Angela Merkel om de stand van zaken in de internationale economie door te nemen. Nooit eerder was de conclusie over de verhoudingen zo teneergeslagen, stelt Azevêdo tegen de krant. Dat zou komen door de enorme vijandelijkheden tussen de grote handelsmachten.

Het verloop van de G7-top zou hier ook bewijs van zijn. "De bijeenkomst van de zeven belangrijkste economieën heeft bevestigd dat er grote meningsverschillen zijn in het handelsbeleid", zegt de directeur. "Het is altijd teleurstellend als je de kans mist om de inconsistenties op te helderen."

Azevêdo stelt dat bij escalatie een wereldwijde recessie dreigt, en dat er zelfs nu al tekenen zijn dat dit "neerwaartse proces" is begonnen. "Er is een terughoudendheid om te investeren, en in het koopgedrag van bedrijven. In het geval van een handelsoorlog zal dit proces ongetwijfeld verder gaan."

Azevedo pleit voor een blijvend dialoog. "Als we stoppen met praten, zal er onvermijdelijk een escalatie zijn."