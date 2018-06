Streekvervoer staakt verder ondanks handreiking

De werkgevers willen de roosters voor hun personeel zo aanpassen dat de buschauffeurs elke 2,5 uur de gelegenheid hebben naar het toilet te gaan. Dat voorstel deden ze om de onderhandelingsimpasse te doorbreken.

De plaspauze is een van de eisen van de vakbonden in het cao-conflict dat al maanden duurt. De acties van de chauffeurs zijn onderdeel van de estafettestakingen die de afgelopen weken steeds in een ander deel van het land hebben plaatsgevonden.

FNV reageert afwijzend op de stap van de werkgevers. ''Ze willen zaken per bedrijf gaan regelen. Wij willen centrale afspraken voor een cao voor de hele bedrijfstak", zegt Wilfred Jonkhout, bestuurder van FNV Streekvervoer.

Wachten

De bond zegt nog steeds te wachten op betere voorstellen van de werkgevers. "De vervoersbedrijven betalen blijkbaar liever de kosten van de stakingen, dan dat ze datzelfde geld besteden aan goede afspraken over de vermindering van de werkdruk", aldus Paula Verhoef, bestuurder van FNV Streekvervoer.

De bond vermoedt dat de toezegging een manier is om de staking te breken. ''Het is vreemd om na maanden nu met leuke dingen te gaan zwaaien", stelt Jonkhout.

Onbetaalbaar

''We zorgen er in alle bedrijven voor dat er, waar dat nog niet het geval was, gemiddeld elke 2,5 uur gelegenheid en een voorziening is om naar het toilet te gaan. We nemen daarnaast aanvullende maatregelen om werkdruk te verminderen", zegt voorzitter Fred Kagie van de VWOV.

De eis van de vakbonden om na 150 minuten werktijd 5 minuten extra te pauzeren noemt hij onbetaalbaar. ''Dat komt neer op een jaarlijkse kostenstijging voor de ov-bedrijven van zo'n 5 procent", aldus Kagie.

De voorzitter verwacht dat door de houding van de bonden er een periode aanbreekt zonder collectieve arbeidsvoorwaarden.