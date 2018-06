Coolblue sluit losse domeinen en voegt webshops samen

Tot nu toe richtte het bedrijf telkens een losse webshop op als er een nieuwe productgroep bijkwam, inclusief een Belgische .be- en een Nederlandse .nl-variant. Zo zijn pagina's als laptoptasshop.nl en koelkaststore.nl voor het bedrijf straks verleden tijd.

De nieuwe site moet het voor klanten simpeler maken, laat Coolblue maandag in een persbericht weten. Ook zou het bedrijf zo gemakkelijker verder kunnen groeien, en zou de samenvoeging de vindbaarheid via zoekmachines vergemakkelijken.

"De commerciële consequenties zijn gigantisch groot: nu kunnen we sneller gaan automatiseren en doorontwikkelen", stelt oprichter Pieter Zwart. "Ik kijk ernaar uit om de vele mogelijkheden verder te gaan uitbouwen."

Snelle groei

Coolblue werd in 1999 opgericht, en verkoopt vooral consumentenelektronica. Het is een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland, met een omzet van 1,2 miljard euro in 2017.

De winkelformule is voor 30 procent in handen van investeringsmaatschappij HAL, en heeft naast webshops ook negen fysieke winkels in Nederland en België.