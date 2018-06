Vestigingen failliete winkelketen Leapp blijven voorlopig dicht

Meestal wordt een keten in geval van een bankroet juist open gehouden, om geen klandizie te verliezen en het bedrijf aantrekkelijk te houden voor een potentiële koper. De situatie is nu echter anders, zegt Van de Meent.

Leapp verkoopt tweedehandsproducten en die verliezen niet zoveel aan waarde als de filialen een tijdje dicht zijn. Sterker nog: als de 24 winkels nu wel weer open zouden gaan, dan bestaat de kans dat de hele voorraad in een paar weken is leeg verkocht. Dat zou Leapp volgens de curator minder interessant maken om over te nemen.

De retailer, waarvan de naam een anagram is van Apple, werd vrijdag failliet verklaard. Er hebben zich al meerdere partijen gemeld met interesse voor een doorstart.

Webwinkel

Bij Leapp werken ongeveer tweehonderd mensen. Het bedrijf begon in 2011 als webwinkel. De laatste jaren is de keten stevig gegroeid, ook internationaal. Zes van de filialen bevinden zich in België en één in Duitsland.

Het lijkt erop dat die flinke expansie het bedrijf noodlottig is geworden. Volgens oprichter Rogier van Camp was er mede daardoor behoefte aan extra financiering.

"Maar door een te kort tijdsbestek is het ons helaas niet tijdig gelukt om met alle betrokken partijen overeenstemming te bereiken", zo verklaarde Van Camp vorige week aan vakwebsite Retailnews.nl.