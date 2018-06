Zwitsers stemmen in referendum tegen 'crisisbestendig' geld

Het referendum is ingediend tegen de achtergrond van de recente crises, toen ook omgevallen Zwitserse banken zoals UBS gered moesten worden. Volgens de indieners van het plan kunnen commerciële banken razendsnel veel geld uitlenen. Dat zou 'zeepbellen' in de hand werken.

Banken- en schuldencrises zouden onmogelijk worden, als volgens het plan alleen de centrale bank geld zou mogen scheppen. De gewone commerciële banken, die bijvoorbeeld hypotheken verstrekken, zouden dat volgens het plan niet zomaar meer mogen doen. Het uit te lenen bedrag moeten ze dan daadwerkelijk voor 100 procent gedekt hebben.

Banken in de eurozone kennen tegenwoordig een dekking van 1 procent van de waarde van het uitgeleende bedrag. In Zwitserland is dat 2,5 procent.

Echt geld

Ongeveer 90 procent van het geld in omloop in Europa is door commerciële banken op papier verstrekt. Het gaat dan om bijvoorbeeld hypotheken. Dit geld is feitelijk zonder dekking.

De overige 10 procent is geld dat de centrale bank uitgeeft. Indieners van het hervormingsplan noemen dit 'echt geld'. Met het referendum wilden zij vastleggen dat er alleen nog 'echt geld' in omloop is, waardoor alleen waardevast gedekt geld in omloop is.

Financiële orde

Volgens tegenstanders van het plan plaatst Zwitserland zich met het initatief buiten de internationale financiële orde. Dit zou het Alpenland mogelijk veel geld kosten. De voorstanders van het plan hebben erop gewezen dat volgens cijfers van de Europese Commissie de Europese banken alleen al voor 910 miljard euro aan 'slechte leningen' hebben liggen.

Het plan is niet nieuw. In de jaren dertig steunden onder anderen de Amerikaanse president Roosevelt en de Nobelprijswinnaar en econoom Milton Friedman soortgelijke initiatieven.