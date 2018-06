Trump trekt zich terug uit slotverklaring G7 na persconferentie Trudeau

Na afloop van de persconferentie van Trudeau twitterde Trump echter dat hij de slotverklaring niet meer steunt. "Trudeau zijn optreden was mild in de persoonlijke gesprekken. Daarna geeft hij een persconferentie waarin hij uithaalt naar onze importheffingen. Erg oneerlijk en zwak", aldus Trump op Twitter.

"Onze importheffingen zijn een antwoord op de 270 procent aan heffingen die wij op Canadese zuivel betalen", vervolgde Trump.

Trudeau reageerde met een verklaring op de Tweets van Trump. "Ik heb tijdens de persconferentie niets gezegd wat ik niet ook tijdens de gesprekken met Trump heb gezegd."

De Canadese premier zegt zich vooral te willen focussen op wat is bereikt tijdens de G7-top.

Protectionisme

In de slotverklaring ging het vooral om het terugdringen van protectionisme. Daar konden de leiders elkaar wel in vinden in Canada. Verder werden geen belangrijke akkoorden gesloten.

"Wij erkennen dat vrije, eerlijke en wederzijds voordelige handel de sleutel is voor groei en werkgelegenheid", staat in de verklaring. Ook zetten de landen gezamenlijk in op het moderniseren van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

America first

De Amerikaanse president wilde tijdens de top niet wijken van zijn bekende 'America first-beleid'. Hij vindt dat andere landen de Verenigde Staten benadelen in de wereldhandel.

"We zijn net het spaarpotje waar iedereen geld van neemt", aldus Trump. "Het gaat ook niet alleen om de G7, maar bijvoorbeeld India, daar moet voor sommige producten 100 procent invoerkosten worden betaald. Als dat zo doorgaat, handelen we niet meer met ze."

Trump zegt dat de recent ingevoerde importheffingen bedoeld zijn om de Amerikanen te beschermen tegen oneerlijke behandeling door andere landen.

Deëscalatie

De Franse president Emmanuel Macron heeft na de top laten weten dat een gesprek tussen hem en Trump over handel voor deëscalatie heeft gezorgd.

Macron liet ook weten dat de top in 2019 in Biarritz wordt gehouden.

Rusland

De Britse premier Theresa May was na afloop vooral blij dat de zeven landen het eens waren geworden over het handhaven van de sancties op Rusland.

Trump had eerder nog gezegd dat hij vindt dat Rusland weer een plaats in de G7 moet krijgen, waardoor het weer de G8 zou worden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!