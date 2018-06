Slotverklaring ondertekend door alle leiders G7-landen

De G7-landen willen zich ondanks de geschillen inzetten om onder meer invoerrechten en overheidssubsidies te beperken.

"Wij erkennen dat vrije, eerlijke en wederzijds voordelige handel de sleutel is voor groei en werkgelegenheid", staat in de verklaring. Ook zetten de landen gezamenlijk in op het moderniseren van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Dat de leiders van de zeven landen het eens zijn geworden over een slotverklaring is verrassend, omdat de Amerikaanse president Donald Trump fel is bekritiseerd door de leiders van de andere G7-landen in de aanloop naar de top.

De recente Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium en de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het atoomakkoord met Iran riepen veel wrevel op bij de andere deelnemers aan de bijeenkomst.

Niet over ieder onderwerp werden de landen het eens. Dat de landen klimaatverandering willen tegengaan door verdere samenwerking, werd niet gesteund door de Verenigde Staten.